Bölgede 5 kişinin daha cesedi bulundu, böylelikle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. En az 160 kişiden hala haber alınamıyor.

Kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu anımsatan yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu belirtti.