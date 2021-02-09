Haber Giriş: 9 Şubat 2021 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da buzul kopması sonucu oluşan selde ölü sayısı 31'e çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde, ölü sayısı 31'e yükseldi.
Bölgede 5 kişinin daha cesedi bulundu, böylelikle olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. En az 160 kişiden hala haber alınamıyor.
Kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu anımsatan yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu belirtti.
Etiketler: Hindistan
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