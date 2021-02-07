Eyalet yetkilisi Om Prakash, ölü sayısının tam olarak netleşmediğini ifade etti.

Ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede acil durum alarmı verildi.

Uttarakhand eyaleti sel ve toprak kaymaları ile daha önce de gündeme gelmiş, 2013 yılında yaşanan sellerde 6 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.