Ülkede son 24 saatte 978 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 231 bin 12’ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 845 bin 86 vaka ve 54 bin 545 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 8 milyon 363 bin 677’ye ulaştı.