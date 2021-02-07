Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da can kaybı 165 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1496 artarak 165 bin 786’ya ulaştı.
Ülkede 13 bin 209 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 926 bin 80'e çıktı.
1 milyon 482 bin 138 kişi ise virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuştu.
Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
Sıradaki Haber
Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz