Ülkede 13 bin 209 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 1 milyon 926 bin 80'e çıktı.

1 milyon 482 bin 138 kişi ise virüse yakalandıktan sonra sağlığına kavuştu.

Meksika, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13'üncü ülke konumunda.