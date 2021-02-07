Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyon boksör Leon Spinsk hayatını kaybetti: Muhammed Ali'yi yenmişti
[Fotoğraf: AP]
Bir süredir kanser tedavisi gören eski dünya ağır sıklet ve olimpiyat şampiyonu ABD'li boksör Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.
Spinks, Kanada'da Montreal kentinde düzenlenen 1976 Olimpiyatları'nda hafif ağır sıklette altın madalya kazanmıştı.
ABD'li boksör, 1978 yılında Muhammed Ali'yi yenerek dünya ağır sıklet şampiyonu olmuştu.
Muhammed Ali, aynı yıl düzenlenen rövanş maçını kazanarak dünya şampiyonu unvanını Spinks'ten geri almıştı.
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