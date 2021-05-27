Somali hükümetinden yapılan açıklamada, geciken seçimlerin 60 gün içerisinde yapılmasının kararlaştırdığı belirtildi.

Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf, kesin tarihin seçim kurulu tarafından belirleneceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı koltuğu bırakmamıştı

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun, 8 Şubat 2021'de görev süresinin dolmasına karşın koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, 17 Eylül 2020'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri meclise gönderiyor.