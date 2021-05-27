Almanya'da, koronavirüs ve kapanma önlemlerinin hakim olduğu 2020'de, çocuklara yönelik şiddet vakaları geçmiş yıllara oranla endişe verici şekilde arttı.

Federal Emniyet Teşkilatının istatistiklerine göre, geçen yıl öldürülen çocuk sayısı bir önceki yıla göre 40 daha fazla.

152 çocuk şiddet yüzünden hayatını kaybederken, öldürülen çocukların 115'i ise 6 yaşından daha küçük. İstatisiklere göre 134 çocuk ise cinayet girişiminden kurtarıldı

İstismara uğrayan çocuk sayısında artış

2020 yılında 4 bin 918 çocuk da kötü muameleye maruz kaldı.

İstatistiklere göre, istismar mağduru çocukların sayısında da yaklaşık bin kişilik artış oldu. 14 yaşın altındaki 16 bin 921 çocuk istismara uğradı.