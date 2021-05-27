Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da 152 çocuk şiddet yüzünden hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya'da geçen yıl çocuklara yönelik şiddet arttı. 115'i 6 yaşın altında 152 çocuk, şiddet sonucu hayatını kaybetti. 134 çocuk ise son anda öldürülmekten kurtarıldı.
Almanya'da, koronavirüs ve kapanma önlemlerinin hakim olduğu 2020'de, çocuklara yönelik şiddet vakaları geçmiş yıllara oranla endişe verici şekilde arttı.
Federal Emniyet Teşkilatının istatistiklerine göre, geçen yıl öldürülen çocuk sayısı bir önceki yıla göre 40 daha fazla.
152 çocuk şiddet yüzünden hayatını kaybederken, öldürülen çocukların 115'i ise 6 yaşından daha küçük. İstatisiklere göre 134 çocuk ise cinayet girişiminden kurtarıldı
İstismara uğrayan çocuk sayısında artış
2020 yılında 4 bin 918 çocuk da kötü muameleye maruz kaldı.
İstatistiklere göre, istismar mağduru çocukların sayısında da yaklaşık bin kişilik artış oldu. 14 yaşın altındaki 16 bin 921 çocuk istismara uğradı.
Etiketler: Almanya
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