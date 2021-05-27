ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve AB Yüksek Temsilciliği'nin Belarus'la ilgili ortak açıklamasını yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilciliğinin, 23 Mayıs'ta bir yolcu uçağının "zorla" Minsk'e indirilip muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in Belaruslu yetkililerce gözaltına alınmasını "en güçlü şekilde" kınadığı belirtildi.

Söz konusu eylemin sivil havacılık ile yolcuların güvenliğini tehlikeye attığı savunulan açıklamada, "Bu aynı zamanda sivil havacılığı yöneten ilkelere de ciddi bir saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünden (ICAO) olayın derhal soruşturulmasını talep eden ülkeler, Belarus yönetiminin eyleminin basın özgürlüğüne de saldırı olduğunu ve Protaseviç'in derhal salıverilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Belarus'ta uçak krizi

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla 23 Mayıs'ta Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

[Grafik: TRT Haber - M. Furkan Terzi]

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'a gitmişti.