Belarus'un en büyük hava yolu şirketi Belavia, 30 Ekim'e kadar Varşova, Milano, Roma, Amsterdam, Frankfurt, Berlin, Münih, Hanover, Viyana, Brüksel, Barselona, ve Kaliningrad kentlerine olan uçuşları iptal ettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği, pazar günü Yunanistan'dan Litvanya'ya gitmekte olan Ryanair'e ait bir yolcu uçağının bomba ihbarı nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçağın içindeki Belaruslu muhalif gazetecinin gözaltına alınması sonrasında üye devletlerin hava yollarına Belarus'a sefer yapmamaları ve Belarus hava sahasını kullanmamaları konusunda çağrıda bulunmuştu.

[Grafik: TRT Haber - M. Furkan Terzi]

"Üzüntü duyuyoruz"

Şirketin açıklamasında, "Hava yolunun kontrolünün dışındaki nedenlere bağlı olarak yolcularımızın bu durumla karşılaşmasından dolayı üzüntü duyuyoruz ve bunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz." ifadesine yer verildi.

Belavia daha önceki açıklamasında Litvanya, Letonya, Fransa, İsveç, İngiltere, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Ukrayna'ya uçuşlarının yasaklandığını duyurmuştu.