Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Sinopharm aşısı yüzde 72,8 etkinlik gösteriyor"
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Amerikan Tabipler Birliği dergisinde yer alan çalışma, Çin’in Sinopharm aşısının koronavirüse karşı yüzde 72,8 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu.
The National News’in haberine göre, Amerikan Tabipler Birliği Dergisinin yaptığı bir çalışma Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'den 40 bin 832 gönüllü üzerinde gerçekleştirildi.
Gönüllülere, üç hafta arayla aşı ya da aşılanmış gibi görünen fonksiyonsuz maddeden oluşan plasebo iğnesi yapıldı.
Araştırmada, Sinopharm aşısının, COVID-19 karşı yüzde 72,8 koruma sağladığı tespit edildi.
Etiketler: Araştırma Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
Sıradaki Haber
Facebook'tan Belçika'da aşırı sağcı askeri destekleyenlere engel
Yükleniyor lütfen bekleyiniz