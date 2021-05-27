Yerel basındaki haberlere göre, gözaltına alınarak Kati askeri kampına götürülen Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan salıverildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Mali’de devam eden darbe girişiminde ara buluculuk yapmak için dün ülkeye temsilci yollamıştı.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.