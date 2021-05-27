Belçika'da ırkçı saldırı endişesi sürüyor. Ordudan çaldığı ağır silahlarla kayıplara karışan ırkçı firari asker Jürgen Conings'in izine hala rastlanmadı.

Jandarma ve polis ekipleri, ırkçı askerin arabasını bırakıp kaçtığı Limburg bölgesindeki ormanlık araziyi taramayı sürdürüyor.

Interpol devrede

Conings'i saklayabileceği ya da olayla bağlantılı olabileceği şüphesiyle çok sayıda eve baskın düzenlenirken, sonuç değişmedi.

Firari askeri aramak için Interpol de devrede.

Yeni Zelanda'daki gibi bir saldırıdan endişeleniliyor

Belçika'da, Yeni Zelanda'dakine benzer bir cami saldırısından endişe ediliyor. Özellikle ibadet saatlerinde polis ekipleri cami önlerinde nöbet tutuyor.

Müslümanların daha yoğun yaşadığı mahallelerde devriye geziyor.

Irkçı askere destek grup

Müslümanlara yönelik tehdit sürerken, ırkçı askere verilen destek Belçika'da artan ırkçılığı gözler önüne serdi.

Facebook'ta ırkçı askere destek için kurulan bir grubun üye sayısı 50 bini geçti.

Facebook'tan gruba engel

Gruptaki ırkçı paylaşımlar nedeniyle Facebook hesabı sildi.

Yaklaşık 150 grup üyesi geçen hafta Cuma günü sokağa inmiş ve firari askerin "terörist" ilan edilmesini kınamıştı.