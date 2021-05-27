Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Donbas'ta bir Ukrayna askeri öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı.
Açıklamada, ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu Novotoşkivske bölgesinde 1 Ukrayna askerinin öldüğü vurgulandı.
27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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