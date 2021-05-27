Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede ihtiyaç duyan ülkelere desteği sürüyor.

Mutant virüs sebebiyle zor günler geçiren Hindistan'dan yardım çağrısı geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk Kızılay'ı yardım operasyonu için düğmeye bastı.

Hindistan'a tıbbi malzeme yardımı

Bölgede tedavi için ihtiyaç duyulan tıbbi yardım malzemeleri Hindistan'a gönderildi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tıbbi malzemelerin ülkesi için önemli olduğusu söyledi. "Bu zor zamanlarda Hindistan'ın yanında olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Kızılay, COVID-19 salgınından etkilenen Hindistan halkına destek olmak için iki kargo uçağı dolusu tıbbi malzemeyi Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda Hindistan Kızılhaçına teslim etti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Yardımlar arasında Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 630 oksijen tüpü, 5 oksijen jenaratörü, 50 solunum cihazı, 50 bin ilaç ve çeşitli tıbbi malzemeler yer aldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da bugüne kadar 27 milyon 369 bin 93 COVID-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 315 bin 235 kişi yaşamını yitirdi.