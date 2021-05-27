Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile video konferans yöntemiyle yapılan AB-Japonya Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Japonya'nın, AB ile temel değerler hakkında benzer düşünen bir ortak olduğunu belirtti.

Çevre konusunda ortak hareket edilecek

Toplantıda iklim değişimi konusunun gündeme geldiğini bildiren Von der Leyen, Japonya'nın 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir ülke konumuna gelme taahhüdü olduğunu, bu hedefi AB olarak paylaştıklarını ve çevre konusunda birlikte hareket edeceklerini söyledi.

[AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen | Fotoğraf: Reuters]

Japonya ile AB arasında iklim değişimiyle mücadele amacıyla "Yeşil İttifak" başlattıklarını aktaran Von der Leyen, bu alanda küresel standartlar belirleyeceklerine işaret etti.

Von der Leyen, AB ve Japonya arasında yapılan ekonomik ortaklık anlaşmasını da değerlendirdiklerini ifade ederek, çeşitli ürünlerin piyasalara karşılıklı erişimi konusunda çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

AB'den Japonya'ya 100 milyon doz aşı ihracı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının güncellenmesi konusunda AB ve Japonya'nın benzer düşündüğünü aktaran Von der Leyen, burada ortak kurallar belirlenmesi ve uzlaşmazlık giderme mekanizmasındaki tıkanıklığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "AB, dayanışma ve dostluk simgesi olarak Japonya'ya 100 milyon dozdan fazla aşının ihraç edilmesine izin verdi. Bu, Japonya nüfusunun yüzde 40'ını aşılamaya yetecek bir miktar" diye konuştu.

"Olimpiyatları dört gözle bekliyoruz"

Salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tokyo Olimpiyatları konusunda Von der Leyen, Olimpiyatları dört gözle beklediklerini ve oyunların güvenliğine yönelik hazırlıkları desteklediklerini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Japonya, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve çok taraflılık gibi alanlarda AB ile benzer düşünen bir ortak" dedi.

[AB Konseyi Başkanı Charles Michel | Fotoğraf: Reuters]

Zirvede, ekonomi, çevre, dijital dönüşüm gibi çeşitli başlıkları değerlendirdiklerini bildiren Michel, Güney Çin Denizi, Rusya, Ukrayna, İran, Myanmar gibi uluslararası ilişkilerde öne çıkan başlıkların liderler seviyesinde görüşüldüğünü aktardı.

Michel, Olimpiyatlar konusunun da ele alındığını ve oyunların Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararı doğrultusunda düzenleneceğini vurguladı.