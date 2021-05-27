Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre Almanya'da son 24 saatte 269 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 87 bin 995'e çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 313 kişiye COVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 3 milyon 662 bin 490 oldu.

34 milyonu aşkın kişiye ilk doz aşı uygulandı

Ülkede 34 milyon 540 bin kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 13 milyon 53 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 41 olarak hesaplandı.