Kuşadası’nda özel bir hastanede midesindeki sorun nedeniyle geçen mart ayında ameliyat olan 65 yaşındaki Nurcihan Öğmen, bir süre sonra karın ağrısı yaşamaya başladı.

Yaklaşık 2 ay bu sorunu yaşayan kadın, Söke Devlet Hastanesine giderek çektirdiği röntgenle karnında makas olduğunu öğrendi.

[Fotoğraf: AA]

Röntgeni Aydın'daki özel hastaneye götüren kadının karnındaki makas, operasyonla çıkarıldı.