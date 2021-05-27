Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ameliyatta karnında unutulan makas 2 ay sonra çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre karın ağrısı yaşadı. Ameliyat esnasında karnında makas unutulduğu fark edilen kadın geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.
Kuşadası’nda özel bir hastanede midesindeki sorun nedeniyle geçen mart ayında ameliyat olan 65 yaşındaki Nurcihan Öğmen, bir süre sonra karın ağrısı yaşamaya başladı.
Yaklaşık 2 ay bu sorunu yaşayan kadın, Söke Devlet Hastanesine giderek çektirdiği röntgenle karnında makas olduğunu öğrendi.
[Fotoğraf: AA]
Röntgeni Aydın'daki özel hastaneye götüren kadının karnındaki makas, operasyonla çıkarıldı.
Son Haberler
- 21:17
- 21:24
- 21:10
- 21:22
- 20:57
Sıradaki Haber
Solingen Katliamı'nın 28. yılı: Katledilen Türkler unutulmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz