Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlanan "Cumhuriyet Günü" kapsamında kardeş ülkenin bayrağının renklerine büründü.

Kırmızı, mavi ve yeşil renklerle aydınlatılan FSM Köprüsü, Beykoz'dan görüntülendi.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.