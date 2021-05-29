Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Denizli'nin doğalgazla 2016 yılında tanıştığını, gelinen noktada 300 bine yakın doğalgaz abonesinin olduğunu söyledi.

Bugüne kadar Acıpayam, Çivril, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerine doğalgaz ulaştırdıklarını söyleyen Dönmez, "Şu anda doğalgaz verilmeyen Babadağ, Çal, Baklan, Çameli, Bekilli, Çardak, Beyağaç, Güney, Bozkurt, Kale ve Buldan ilçelerimiz var. Bunlar içerisinden de nüfus ve tüketim potansiyelini dikkate alarak büyük bir kısmına inşallah doğalgaz vereceğiz. Baklan, Bozkurt, Buldan, Çardak, Kale ve Çal'a, bir kısmına boru gazı götürmek suretiyle, bir kısmına da taşıma yöntemiyle doğalgaz götürerek vatandaşlarımıza bu konforu ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Denizli'ye enerji alanında 3,8 milyar liralık yatırım

Denizli'ye enerji ve madencilik alanında yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Dönmez, "Denizli'ye son 18 yılda sadece enerji ve madencilikle ilgili 3,8 milyar liralık yatırım yapmışız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız yatırım tutarı 351 milyon lira olmuş. Önümüzdeki yıl içinde planladığımız yatırım tutarı bundan az olmayacak. Sadece elektrik dağıtımında 500 milyon liralık bir rakamdan bahsediyoruz. Gaz dağıtımı, madencilik ve diğer alanlarla en az 100-150 milyon lira daha koyduğunuzda katlanarak devam edecek bir yatırımdan bahsediyoruz" dedi.

"Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var"

Dönmez, Denizli Büyükşehir Belediyesinin de başta biyogaz olmak üzere güneş ve hidrolik potansiyeli sonuna kadar değerlendirdiğini, diğer belediyeleri de bu konuda inisiyatif almaya davet ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Dönmez şöyle konuştu:

"Sadece Denizli'de neredeyse 2 bin megavat civarında kurulu gücümüz var. Jeotermal özellikle burada öne çıkıyor. Yine doğalgaz çevirim santralleri çalışıyor. Toplam 290 tane santral çalışıyor. Tabi bunların bir kısmı da lisansız dediğimiz son dönemde kendi ihtiyaçları için elektrik üretmeye kurulu santraller. Bu sayı giderek artacak ben buna inanıyorum."