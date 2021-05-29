Gıdada yerli ürün tercih ediliyor
Tüketici profili ve bilinç düzeyi araştırmasına göre, tüketiciler en çok konut ve kiraya para harcıyor. Gıda alışverişlerinde en çok yerli ürünler tercih ediliyor. Gıdada aranan özellikler kalite, fiyat, tat ve lezzet olarak sıralanıyor.
Her 10 kişiden 7'si yerli ürün tercih ediyor. Gıda alışverişleri daha çok aile tavsiyesine göre yapılıyor. Sonuçlar Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu tarafından yayımlandı.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle yapılan araştırmaya 18 yaş ve üzerinde bin 952 tüketici katıldı. Çalışmaya katılanların yüzde 60'ı üniversite mezunu, yüzde 47,5'i ise kadın oldu.
En çok harcama konut ve kiraya gidiyor
Araştırmaya göre tüketiciler en çok konut ve kiraya para harcıyor. İkinci sırada gıda, üçüncü sırada ise giyim harcamaları yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 65'i tasarruf yapabildiğini belirtiyor.
Gıdada kalite aranıyor
Tüketiciler gıda alışverişlerinde ilk önce kaliteye bakıyor. Kalite arayanların oranı yüzde 84. Her 10 kişiden 7'si fiyatına bakarken, tüketicilerin yaklaşık yüzde 64'ü gıdada tat ve lezzet arıyor.
İnternetten ise en çok giyim harcaması yapılıyor. Tüketicilerin yarıdan fazlası alışverişlerinde kredi kartı kullanıyor.
Haber: Merve Sarıyaka
Kamera: Mesut Akın
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