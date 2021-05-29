Her 10 kişiden 7'si yerli ürün tercih ediyor. Gıda alışverişleri daha çok aile tavsiyesine göre yapılıyor. Sonuçlar Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu tarafından yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği desteğiyle yapılan araştırmaya 18 yaş ve üzerinde bin 952 tüketici katıldı. Çalışmaya katılanların yüzde 60'ı üniversite mezunu, yüzde 47,5'i ise kadın oldu.

[Grafik: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]

En çok harcama konut ve kiraya gidiyor

Araştırmaya göre tüketiciler en çok konut ve kiraya para harcıyor. İkinci sırada gıda, üçüncü sırada ise giyim harcamaları yer alıyor. Tüketicilerin yüzde 65'i tasarruf yapabildiğini belirtiyor.

Gıdada kalite aranıyor

Tüketiciler gıda alışverişlerinde ilk önce kaliteye bakıyor. Kalite arayanların oranı yüzde 84. Her 10 kişiden 7'si fiyatına bakarken, tüketicilerin yaklaşık yüzde 64'ü gıdada tat ve lezzet arıyor.

İnternetten ise en çok giyim harcaması yapılıyor. Tüketicilerin yarıdan fazlası alışverişlerinde kredi kartı kullanıyor.

Haber: Merve Sarıyaka

Kamera: Mesut Akın