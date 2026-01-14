Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman, Siirt çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı ve iç kesimlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor.

Sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlede kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

8 il için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre 8 il için sarı uyarı yapıldı. Meteoroloji, Batman, Diyarbakır, Hakkari, Muş, Şırnak, Bitlis, Erzurum, Mardin ve Siirt'i kar yağışına karşı sarı kodlu uyarıyla uyardı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatlı olunması istendi.