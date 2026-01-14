Parçalı Bulutlu -3.9ºC Ankara
Türkiye
AA 14.01.2026 06:14

Beyoğlu'nda binanın duvarı yıkıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde tarihi metruk binanın duvarı yıkıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan taştan yapılmış metruk binanın duvarı bilinmeyen bir nedenle yola doğru yıkıldı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde tarihi binanın uzun süredir boş olduğu belirlendi.

İtfaiye ekipleri yıkılan duvarın altında herhangi bir kimsenin olup olmadığını tespit etmek için bir süre arama çalışması yaptı.

Taş duvarın üstündeki kalıntıların yeniden yıkılma tehlikesine karşı sokak şerit çekilerek kapatıldı.

Öte yandan, tarihi taş duvarın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul
Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 8 yaralı
