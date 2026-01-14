Açık -4.9ºC Ankara
Türkiye
AA 14.01.2026 03:35

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 8 yaralı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaralanan 1'i ağır 8 kişi tedavi altına alındı.

Kadıköy'de 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 8 yaralı
[Fotograf: AA]

Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı.

Üst katlarda mahsur kalanların bazıları binadan kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları balkon ve camları açarak hava almaya çalıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle aşağı indirildi.

Yangının çıktığı dairede 2 kızıyla mahsur kalan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 1'i ağır, 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

