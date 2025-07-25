Açık 33.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 15:01

Yurt genelinde sıcak hava etkisini daha da artıracak

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren daha da artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcak hava etkisini daha da artıracak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son tahminlere göre, yarın sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini belirten Yüksel, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda yeniden artış olacağını bildirdi.

Yüksel, sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 7 ila 8 derece, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde ise 7 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Pazartesi günü Ankara'da tahmin edilen en yüksek sıcaklığın 40 derece olacağını ifade eden Yüksel, İzmir'de sıcaklıkların 39 ila 40 derece civarında, İstanbul'da ise 35 derecelere kadar yükseleceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Sıcaklık artışının gelecek hafta çarşamba gününe kadar süreceğini belirten Yüksel, çarşamba gününden sonra sıcaklıkların birkaç derece azalarak mevsim normallerine yaklaşacağını bildirdi.

Ankara’da termometreler 40 dereceye kadar çıkacak

Bazı illerde tahmin edilen en yüksek sıcaklık değerlerini de paylaşan Kenan Yüksel, şunları kaydetti:

"Ankara’da 40, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 derece bekleniyor. Antalya'da termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. En yüksek değer olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa il merkezlerinde 45 ila 46 dereceleri görmeyi bekliyoruz. Bununla birlikte Aydın'da 43, Muğla'da 41, Konya'da ise 40 derece sıcaklık tahmin ediliyor."

ETİKETLER
Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:57
Avrupa'nın kavurucu sıcaklarla ve alevlerle mücadelesi sürüyor
15:54
Bakan Kacır: IDEF artık bir dünya markası haline geldi
15:26
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 40 dereceye kadar yükselecek
15:02
Yangın riski yüksek olan bölgelerde 'Risk Yönetim Ekibi' oluşturuldu
15:00
İran ile Avrupa, İstanbul'daki müzakere sonrası görüşmeleri sürdürmeye karar verdi
14:54
Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi
Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi
FOTO FOKUS
Kınalıada açıklarında tekne yandı: Yolcular denize atladı
Kınalıada açıklarında tekne yandı: Yolcular denize atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ