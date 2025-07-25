Minguzzi ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.​​​​​​​

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.Y.Ç. tutuklandı.