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Türkiye
TRT Haber 25.07.2025 14:48

Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak

Ankara Valiliği, kent genelinde hava sıcaklıklarının 27 temmuz pazar gününden itibaren 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlar dikkali ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

Ankara Valiliği uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceye çıkacak

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,27 Temmuz pazar gününden itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasının, 31 Temmuz perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu tarihler arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek sıcaklığın 40 santigrat derece civarında seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

"Açık alanlarda bulunmayın" uyarısı

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı tüm vatandaşların tedbirli olması istendi.

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