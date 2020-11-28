Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 07:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yurt genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteorolojinin son hava tahminlerine göre, yurt genelinde havanın parçalı bulutlu ve mevsim normallerinde olması bekleniyor.
Yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise hafif, ara ara orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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