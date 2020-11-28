Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gece kulübünde parti yaptılar: 30 kişiye 150 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak parti yapan 29 kişi ve gece kulübü işletmecisine 150 bin lira ceza kesildi.
İstanbul'da emniyet ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamıda sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı mekana baskın yaptı.
Beyoğlu'nda yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 kişi ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Sıradaki Haber
Başkentte devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz