İstanbul'da emniyet ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamıda sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı mekana baskın yaptı.

Beyoğlu'nda yapılan incelemelerin ardından eğlence mekanın ruhsatsız olduğu belirlendi. Mekanda bulunan 29 kişi ve işletme sahibine toplam 150 bin lira para cezası kesildi.