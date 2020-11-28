Kaza gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi’nde meydana geldi.

Metin Eren, kamyonetini park edip indikten sonra araç hareket etmeye başladı. Geri geri giderek hızlanan kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı.

Aracını durdurmaya çalışan Eren de yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.