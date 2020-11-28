Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 05:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Karabük’te freni boşalan kamyonet geri geri giderek park halindeki 4 araca çarptı. Aracı durdurmaya çalışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi’nde meydana geldi.
Metin Eren, kamyonetini park edip indikten sonra araç hareket etmeye başladı. Geri geri giderek hızlanan kamyonet, park halindeki 4 araca çarptı.
Aracını durdurmaya çalışan Eren de yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.
Etiketler: Trafik Kazası
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