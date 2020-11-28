Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 05:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliği, düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda dün, Tatvan'da 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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