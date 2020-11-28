Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de yol üzerindeki köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Tire'den Ödemiş yönüne giden İlhan Bacaksız yönetimindeki otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Bacaksız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobilde bulunan yaralı Kazım Yiğit Yıldız ise sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı köpek de telef oldu.
Etiketler: Trafik Kazası
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