Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.