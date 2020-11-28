Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ahşap evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı ahşap evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Turgutalp Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde oturanlar yangını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında iki katlı ahşap evin çatı katı kullanılmaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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