Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda teröristlerce kullanılan 14 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükköy bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyetlerinde 14 sığınak tespit etti.
Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınaklar imha edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
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