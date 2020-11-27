İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükköy bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyetlerinde 14 sığınak tespit etti.

Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınaklar imha edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]