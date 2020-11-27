Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da dün gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alışmış, adreslerde yapılan aramalarda 1316 yeşil reçeteye tabi hap, bir miktar uyuşturucu madde ve bir pompalı tüfek ele geçirilmişti.