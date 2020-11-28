Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.