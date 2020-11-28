Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da ticari araç ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da hafif ticari araç ile işçi servisi minibüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Yüreğir İlçesi’nde Muhammet Nuri Öner’in kullandığı minibüs ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kozan yolu Ege Bağatur Bulvarı kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs şoförü Öner yara almazken, her iki araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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