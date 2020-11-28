Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 05:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Başkentte devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza saat 02.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.
Konya yoluna giden tır, iddialara göre frenlerinin boşalması sonucunda kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan tır, levhaları devirdikten sonra üst geçit direğine çarparak yan yattı.
[Fotoğraf: AA]
Kazayı gören çevredeki sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda devrilen tır sürücüsünün cansız bedenine ulaştı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:47
- 05:42
- 05:22
- 04:36
- 03:46
Sıradaki Haber
Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz