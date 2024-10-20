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Türkiye
TRT Haber 20.10.2024 09:37

Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 10-17 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 855 bin 748 aracın denetlendiğini, 515 bin 232 araca ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yurt genelinde 2,8 milyon araç denetlendi

Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma trafik ekiplerinin 1 haftada 2 milyon 855 bin 748 aracı denetlediğini duyurdu.

Denetimlerde, hız ihlali yapan, emniyet kemerini takmayan, araç muayenesini yaptırmamış, sürücü belgesiz araç kullanan, mevzuata aykırı çakar lamba takan ve trafik sigortasını yaptırmayan toplam 515 bin 232 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

 

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