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Türkiye
DHA 20.10.2024 09:19

İş makinesi taşıyan kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da, Pendik D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde iş makinesı taşıyan kamyonet devrildi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İş makinesi taşıyan kamyonet devrildi, trafik durma noktasına geldi
[Fotograf: DHA]

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Pendik Ortamahalle mevkiinde D-100 Karayolu’nda meydana geldi.

Alparslan Ç. yönetimindeki iş makinası taşıyan kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle orta şeritte devrildi.

Kamyonetin kasasında bulunan iş makinası ise yola savruldu. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Kazayı gören sürücülerin ihbari üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı

Yapılan incelemede, kamyonet şoförü Alparslan Ç.’nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Devrilen kamyonet, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla kaldırılırken trafik bir süre sonra normale döndü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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