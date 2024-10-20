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Türkiye
AA 20.10.2024 08:57

Ankara'daki hırsızlık operasyonunda 13 kişi yakalandı

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 13 kişi yakalandı.

Ankara'daki hırsızlık operasyonunda 13 kişi yakalandı

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, hırsızlık yapan kişilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında incelenen güvenlik kameralarından, şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Ekiplerce eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

13 şüpheli arasında bulunan ve adresindeki aramada saklandığı dolapta yakalanan E.Ö'nün, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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