Haber Giriş: Kaynak: AA
Yurt dışından gelen öğrenciler memleketlerine ücretsiz gönderiliyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AFAD, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınan öğrencilerin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek 14 günlük karantina süresini yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerinin memleketlerine ücretsiz gönderildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından ülkemize getirilen ve 14 günlük karantina süresini yerleştirildikleri yurtlarda dolduran üniversite öğrencilerimiz, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz olarak gönderilmektedir."
Etiketler: yurt dışı öğrenci koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 5 Nisan 2020 Pazar 20:54
Sıradaki Haber
Yaşlı adamın tarlasını güvenlik korucuları sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz