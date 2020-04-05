İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart - 5 Nisan arasında kentin tüm girişi çıkışlarında araçlar ve yolcular denetlendi.

Uygulamalarda 201 bin 15 özel araç ve 64 bin 888 ticari araç ile 528 bin 325 kişi kontrol edildi.

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365 araç sürücüsüne de trafik cezası

Kontrollerde kurallara uymayan 273 kişiye Kabahatlar ve Hıfsızsıhha Kanunundan idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 365 araç sürücüsüne de trafik cezası yazıldı.

Şehir içinde 4-5 Nisan'da yapılan denetimlerde ise 10 bin 342 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 100 kişiye idari para cezası uygulanırken 139 araç sürücüsüne de trafik cezası kesildi.