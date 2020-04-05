Vali Yerlikaya'dan 'bir kap su, bir kap mama' çağrısı
İstanbul Valisi Yerlikaya, sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını belirterek, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.
İstanbul’da her can kıymetli, her can özel.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2020
Bu zor günlerde #CanDostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım.
Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.
Bir kap su,
bir kap mama da siz bırakın lütfen.... pic.twitter.com/qCJtqMjgc9
Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda İstanbul’da her canın kıymetli, her canın özel olduğunu belirterek vatandaşlardan sokak hayvanları için bir kap su bir kap mama bırakmalarını istedi.
Yerlikaya, "Bu zor günlerde 'Can Dostlarımız' sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen..." ifadelerini kullandı.