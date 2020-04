İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokak hayvanlarının su ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyledi.

İstanbul’da her can kıymetli, her can özel.



Bu zor günlerde #CanDostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım.



Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz.



Bir kap su,

bir kap mama da siz bırakın lütfen.... pic.twitter.com/qCJtqMjgc9