Edirne'de Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurtdışına çıkış yapmak için gümrük sahasına gelen bir tırdan şüphelendi.

S.K.'nın idaresindeki tır risk kriterleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Taramada çekici kupasının altında yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tırda arama yaptı.

Tırın çekici kabininin altındaki motor kısmında, motorun çevresindeki doğal boşluklarda ve yemek dolabı içerisindeki eşyaların arasına gizlenmiş streç film ve bant ile sarılmış, üzerlerine çorap geçirilmiş paketler bulundu.

Eserler Bizans dönemine ait

Açılan paketlerde 15 bin 751 adet taşınır kültür varlığı olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundu.

Müze yetkililerinin ön tespitinde parçalar erken Bizans dönemine tarihlendirildi.

Sikke ve bronz heykel parçaları Eserler Edirne Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü S.K. tutuklandı.