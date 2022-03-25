Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Başkentte düzenlenen FETÖ operasyonda 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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