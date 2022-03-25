Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ankara'da FETÖ/PDY içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.