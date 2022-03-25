Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
25 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu'da 23 suç kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari hükümlü M.T.'nin Abana ilçesindeki madencilik şirketinde çalıştığını tespit etti.
"Uyuşturucu ticareti" ve "hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan 23 kaydı ve kesinleşmiş 25 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.T., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
M.T.'nin çalıştığı madencilik şirketine Kimlik Bildirme Kanunu'na aykırı hareket etmekten para cezası uygulandı.
Etiketler: Kastamonu Jandarma Genel Komutanlığı
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