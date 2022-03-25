Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesi kesiminde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.
Kar nedeniyle kapanan yol, Karayolları ve Viranşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açılarak, yolda kalan araçlar kurtarıldı. Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Diyarbakır Kar Yağışı Hava Durumu
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