Muş Alparslan Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi.

[Fotoğraf: DHA]

Bahar Kalkanı Harekatı’nda görevli askerler için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Müştak Baba Öğrenci Yurdu’nun önünde ay yıldızlı bayrak açan öğrenciler, binada ise 'TC' ve 'TSK' ışık koreografisi düzenledi. Öğrenciler, led ışıklarla Mehmetçik yazılı olan alanda 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

[Fotoğraf: DHA]

Muş İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu personellerinin eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amasya'da Bahar Kalkanı Harekatı'na öğrencilerden anlamlı destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na bir destek de Amasya’nın Taşova ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 4. ve 3. sınıf öğrencilerinden geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Taşova Cumhuriyet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleriyle okul binasının bahçesinde bir araya gelerek ay-yıldız figürü oluşturdu. Ay-yıldız figürünün yanı sıra Türk bayrağı açan öğrenciler daha sonra “En Büyük Asker Bizim Asker” ve “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sloganını attı.

[Fotoğraf: İHA]

Samsun’da vinç ve çekicilerden şehitler için dev konvoy

Suriye’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek ve şehitleri anmak amacıyla Samsun’daki vinç ve çekiciler bir araya gelerek konvoy düzenledi.

Tekkeköy ilçesinde bir araya gelen araçlar bayraklarla süslenerek buradan hareket etti. Konvoyda vatandaşların da katılımıyla yaklaşık 250 araç yer aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Trafik polislerinin öncülüğünde ilçeden hareket eden vinç ve çekici sürücülerine diğer araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi kavşağından tekrar Tekkeköy ilçesine dönen ve yaklaşık 70 kilometre şehir turu atan vinç ve çekici geçişini, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

[Fotoğraf: İHA]

Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe destek için koreografi

Samsun'un Atakum ilçesinde İlkadım Kız Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla yurt bahçesinde hazırladıkları koreografi ile "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğimizin yanındayız" yazılı pankart açtı.

[Fotoğraf: AA]

Ellerinde Türk bayrakları bulunan ve birlikte İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler daha sonra bedenleriyle "TSK" yazarak asker selamı verdi.

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin Mehmetçik için anlamlı bir koreografi hazırladığını ve 7'den 77'ye Türk halkının her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğunu söyledi.

Elazığ’da 100 araçlık konvoyla Mehmetçiğe destek

Elazığ'da vatandaşlar, İdlib'de rejim tarafından düzenlenen hain saldırıya tepki gösterip Bahar Kalkanı Harekatı’ndaki Mehmetçiğe destek verdi.

Sosyal medyadan organize olup yaklaşık 100 aracı Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, Çayda Çıra Kavşağı’nda konvoy oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Türk bayraklarıyla donattıkları araçları ile Malatya Caddesi’nde konvoy halinde tur atan vatandaşlar, güvenlik tedbiri alan emniyet güçleri eşliğinde Öğretmenevi önünde geçti.

[Fotoğraf: İHA]

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı atıp Mehmetçiğin düzenlediği harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.