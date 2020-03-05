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Yalova'daki zimmet soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlattığı soruşturma sürüyor.
3 kişi daha tutuklandı
Soruşturma kapsamında belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.
Savcılık sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve yardımcısı Halit Güleç İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.
Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlaması iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Etiketler: zimmet yolsuzluk yalova belediyesi vefa salman Halit GüleçSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 20:21
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