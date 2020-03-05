Haber Giriş: Kaynak: AA
İllerin milletvekili sayısı değişti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
YSK, TÜİK Başkanlığınca 31 Aralık 2019 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen nüfus bilgilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), güncellemsine göre, Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.
Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'er düşerken, İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2, Antalya'nın ise 1 arttı.
Etiketler: ysk TÜİK tbmm milletvekili meclisSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 18:27
Son Haberler
- 18:55
- 18:26
- 18:22
- 17:42
- 17:38
Sıradaki Haber
Villada Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz