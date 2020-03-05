Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkentte okul bahçesine kamyonet düştü
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Metin Akkuş Mahallesi 988 Sokak'ta seyir halinde bulunan 58 BM 567 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 752 Cadde'de bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe duvarından aşağıya düştü.
[Fotoğraf: AA]
3 kişi yaralandı
Yolun alt kısmında kalan lisenin bahçesine düşen araçta bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerince 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı.
Etiketler: kaza ankara haberleriSon Güncelleme: 5 Mart 2020 Perşembe 18:22
Son Haberler
- 18:55
- 18:27
- 18:26
- 17:42
- 17:38
Sıradaki Haber
Antalya'da hortum teknelerin halatlarını kopardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz